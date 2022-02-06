По итогам первого дня соревнований Россия завоевала две награды Олимпиады
6 февраля 202201:03
Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает РИА Новости.
Наталья Непряева взяла «серебро» в скиатлоне, а смешанная российская команда завоевала бронзовую награду в смешанной биатлонной эстафете.
В лидеры общего зачета вырвалась сборная Норвегии.
Напомним, эти Игры могут стать самыми дорогими в истории: Китай потратил на проведение Олимпиады $34,2 млрд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru