По итогам первого дня соревнований Россия завоевала две награды Олимпиады

Оперштаб: в московских школах и детских садах отменяется карантин по коронавирусу Разведка ЛНР фиксирует подвоз военными Украины боеприпасов в район силовой операции В Кишиневе прошла акция против повышения цен на газ Трубы весом около 2,5 тонн украли в Псковской области Спортсмены из РФ завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду в первый медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине