По итогам первого дня соревнований Россия завоевала две награды Олимпиады

Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает РИА Новости.

Россиянка Наталья Непряева завоевала первую для страны медаль на Олимпиаде в Пекине

Наталья Непряева взяла «серебро» в скиатлоне, а смешанная российская команда завоевала бронзовую награду в смешанной биатлонной эстафете.

В лидеры общего зачета вырвалась сборная Норвегии.

Напомним, эти Игры могут стать самыми дорогими в истории: Китай потратил на проведение Олимпиады $34,2 млрд.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:СпортОлимпиада
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