Лыжник Большунов стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ОИ-2020

Россияне участвуют в параде спортсменов на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр, которая проходит на Национальном стадионе в Пекине.

Главным моментом церемонии станет передача олимпийского флага хозяевам бущущих зимних Олимпийских игр. Они состоятся в 2026 году в Италии – в Милане и Кортине-д'Ампеццо. До новых состязаний большой Олимпийский огонь будет погашен.

Ранее спортсмены национальной сборной России увеличили собственные достижения, обновив рекорд по количеству олимпийских медалей, завоеванных в зимних Играх. Об этом сообщает Lenta.ru

