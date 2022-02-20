Лыжник Большунов стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ОИ-2020
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов нес флаг Олимпийского комитета России (ОКР), под которым выступала сборная России на Олимпийских играх в Пекине.
Россияне участвуют в параде спортсменов на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр, которая проходит на Национальном стадионе в Пекине.
Главным моментом церемонии станет передача олимпийского флага хозяевам бущущих зимних Олимпийских игр. Они состоятся в 2026 году в Италии – в Милане и Кортине-д'Ампеццо. До новых состязаний большой Олимпийский огонь будет погашен.
Ранее спортсмены национальной сборной России увеличили собственные достижения, обновив рекорд по количеству олимпийских медалей, завоеванных в зимних Играх. Об этом сообщает Lenta.ru
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