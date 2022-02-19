Александр Большунов получит более 16 млн рублей за олимпийские победы в Пекине
Правительство России выплатит Александру Большунову более 16 миллионов рублей от за выступления на Олимпиаде в Пекине.
Российский лыжник завоевал на ОИ-2022 три «золота»: в скиатлоне, эстафете, марафоне, «серебро» - в «разделке» и «бронзу» - в командном спринте, напоминает РИА Новости.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о финансовом «эквиваленте» олимпийским наградам. Обладатели золотых медалей получат 4 млн рублей, серебряных – 2,5 млн, бронзовых – 1,7 млн рублей.
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