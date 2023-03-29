Лучшим игроком месяца в РПЛ назвали Артема Дзюбу
Российская премьер-лига (РПЛ) назвала нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим игроком марта.
По итогам первого месяца весны на награду лучшего футболиста претендовали пять человек - два игрока из «Локомотива» Артем Дзюба и Максим Глушенков, Константин Тюкавин из ФК «Динамо», Дмитрий Воробьев из «Оренбурга» и Федор Чалов из ЦСКА.
В марте нападающего московского «Локомотива» забил четыре мяча. Звание лучшего игрока месяца стало для него четвертой подобной наградой.
Ранее Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России.
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