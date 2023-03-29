Лучшим игроком месяца в РПЛ назвали Артема Дзюбу

По итогам первого месяца весны на награду лучшего футболиста претендовали пять человек - два игрока из «Локомотива» Артем Дзюба и Максим Глушенков, Константин Тюкавин из ФК «Динамо», Дмитрий Воробьев из «Оренбурга» и Федор Чалов из ЦСКА.

В марте нападающего московского «Локомотива» забил четыре мяча. Звание лучшего игрока месяца стало для него четвертой подобной наградой.

Ранее Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России.

