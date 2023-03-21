Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, при каких обстоятельствах форвард «Локомотива» Артем Дзюба вернется в состав главной команды страны.

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Дзюба может претендовать на место в составе в случае, если Россию вернут на международные турниры, сказал агентству ТАСС Карпин.

Он добавил, что в нынешних условиях за национальную сборную России будут играть только игроки не старше 30 лет.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН объяснил, зачем получили российские паспорта бразильские футболисты Малком и Клаудиньо.

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Фото: instagram.com/artem.dzyuba
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуАртем Дзюба

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