Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, при каких обстоятельствах форвард «Локомотива» Артем Дзюба вернется в состав главной команды страны.
Дзюба может претендовать на место в составе в случае, если Россию вернут на международные турниры, сказал агентству ТАСС Карпин.
Он добавил, что в нынешних условиях за национальную сборную России будут играть только игроки не старше 30 лет.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН объяснил, зачем получили российские паспорта бразильские футболисты Малком и Клаудиньо.
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