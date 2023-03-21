Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России

Дзюба может претендовать на место в составе в случае, если Россию вернут на международные турниры, сказал агентству ТАСС Карпин.

Он добавил, что в нынешних условиях за национальную сборную России будут играть только игроки не старше 30 лет.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН объяснил, зачем получили российские паспорта бразильские футболисты Малком и Клаудиньо.