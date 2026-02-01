Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте
Народная артистка России Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте, который прошёл 1 февраля во Дворце культуры и спорта «Мир» в подмосковном Домодедово.
Представитель певицы Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что зал был заполнен более чем на 95%. Многие зрители пришли с букетами цветов, а после первой же песни артистке начали дарить их прямо на сцене.
Выступление планировалось начать в 18:00, однако старт концерта отложили на 20 минут. По словам Пудовкина, это было связано с необходимостью усилить меры безопасности из-за повышенного интереса публики.
Ранее представитель Долиной отмечал, что ажиотаж вокруг её выступлений наблюдается и в других форматах. Так, 27 января в московском баре Petter на концерте певицы впервые в истории заведения продавали даже стоячие места, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
