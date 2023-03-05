Дзюба принес «Локомотиву» первую победу в РПЛ с октября

Встреча в Ростове-на-Дону закончилась победой гостей - 3:1. В составе победителей хет-трик оформил Артем Дзюба. Для спортсмена игра стала дебютной в Российской премьер-лиге в составе железнодорожников.

«Локомотив» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей, набрав 16 очков. Команда находится на 13-м месте в таблице.

Переход в «Локомотив» экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы выгоден и игроку, и клубу, сказал в интервью НСН бывший игрок сборной страны Дмитрий Булыкин.

