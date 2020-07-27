Луческу покинул киевское «Динамо» из-за неприязни фанатов
Румынский специалист Мирча Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо», на который был назначен 23 июля. Его заявление по поводу сложившейся ситуации публикует румынское издание Gazeta Sporturilor. Источник подчеркивает, что, по словам Луческу, многие болельщики «Динамо» были недовольны его назначением. Специалист заверил, что не может принять этого.
«Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны фанатов, поддержка которых нужна команде», — цитирует специалиста Свободная пресса.
Добавим, основанием для нелюбви болельщиков «Динамо» к Луческу является его прежнее место работы в донецком «Шахтере», а также ряд его высказываний о киевской команде и её руководстве. В день подписания контракта на фанатских страничках появились сообщения и «фотожабы» с угрозами в адрес специалиста.
Между тем, ранее стало известно, что журнал France Football решил не вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту 2020-го года. Как сообщалось на сайте издания, причиной отмены церемонии послужила пандемия коронавируса, сорвавшая футбольный сезон.
Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в эфире НСН не согласился с решением журнала France Football не вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту 2020-го года, отметив, что присуждать столь престижную награду нужно было в любом случае.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- Луческу покинул киевское «Динамо» из-за неприязни фанатов
- Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян до 25 августа
- Белый дом подтвердил обнаружение COVID-19 у советника Трампа
- Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19
- Пожар в московском СИЗО №6 локализован
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru