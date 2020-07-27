Луческу покинул киевское «Динамо» из-за неприязни фанатов

Румынский специалист Мирча Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо», на который был назначен 23 июля. Его заявление по поводу сложившейся ситуации публикует румынское издание Gazeta Sporturilor. Источник подчеркивает, что, по словам Луческу, многие болельщики «Динамо» были недовольны его назначением. Специалист заверил, что не может принять этого.

«Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны фанатов, поддержка которых нужна команде», — цитирует специалиста Свободная пресса.

Добавим, основанием для нелюбви болельщиков «Динамо» к Луческу является его прежнее место работы в донецком «Шахтере», а также ряд его высказываний о киевской команде и её руководстве. В день подписания контракта на фанатских страничках появились сообщения и «фотожабы» с угрозами в адрес специалиста.