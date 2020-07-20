Булыкин: «Золотой мяч» нужно вручать в любом случае
Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в эфире НСН не согласился с решением журнала France Footballне вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту 2020-го года.
Журнал France Football решил не вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту 2020-го года. Как сообщалось на сайте издания, причиной отмены церемонии послужила пандемия коронавируса, сорвавшая футбольный сезон.
Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в эфире НСН не согласился с решением журнала France Football не вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту 2020-го года, отметив, что присуждать столь престижную награду нужно было в любом случае.
«Я думаю, в любом случае надо вручать «Золотой мяч». Конечно, пандемия много чего изменила в футболе и сдвинула сроки. Но проводить и вручать – нужно. Вопрос только когда», - сказал Булыкин.
«Золотой мяч» не будет вручен впервые с момента основания премии в 1956 году. С 2010 по 2015 год награда вручалась под эгидой ФИФА.
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