Булыкин: «Золотой мяч» нужно вручать в любом случае

«Я думаю, в любом случае надо вручать «Золотой мяч». Конечно, пандемия много чего изменила в футболе и сдвинула сроки. Но проводить и вручать – нужно. Вопрос только когда», - сказал Булыкин.

«Золотой мяч» не будет вручен впервые с момента основания премии в 1956 году. С 2010 по 2015 год награда вручалась под эгидой ФИФА.

