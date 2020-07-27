Защитник «Ливерпуля» Ловрен переходит в «Зенит»

Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуля» Деян Ловрен переходит в петербургский «Зенит». Как сообщает RT, 31-летний хорват подписал с питерцами контракт на три года.

«Зенит» победил «Спартак» и сыграет с «Химками» в финале кубка России

Цвета британского клуба он защищал с 2014 года. За это время Ловрен провел 185 матчей, на его счету восемь мячей и пять голевых передач.

В качестве защитника «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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