Защитник «Ливерпуля» Ловрен переходит в «Зенит»

Цвета британского клуба он защищал с 2014 года. За это время Ловрен провел 185 матчей, на его счету восемь мячей и пять голевых передач.

В качестве защитника «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

