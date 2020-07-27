Защитник «Ливерпуля» Ловрен переходит в «Зенит»
27 июля 202015:56
Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуля» Деян Ловрен переходит в петербургский «Зенит». Как сообщает RT, 31-летний хорват подписал с питерцами контракт на три года.
Цвета британского клуба он защищал с 2014 года. За это время Ловрен провел 185 матчей, на его счету восемь мячей и пять голевых передач.
В качестве защитника «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
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27 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru