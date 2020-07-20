«Золотой мяч» не будет вручен в этом году

Журнал France Football решил не вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту 2020-го года. Как сообщается на сайте издания, причиной отмены церемонии послужила пандемия коронавируса, сорвавшая футбольный сезон.

«В 2020 году не будет победителя, поскольку после вдумчивого обдумывания выяснилось, что не все условия выполняются», - цитирует L'Equipe главного редактора журнала Паскаля Ферре.

FIFA отказалась определять лучшего футболиста текущего сезона

France Football считает, что футболисты находились в этом сезоне в слишком разных условиях, потому определить лучшего игрока объективно невозможно.

«Золотой мяч» не будет вручен впервые с момента основания премии в 1956 году. С 2010 по 2015 год награда вручалась под эгидой ФИФА.

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Фото: fifa.com
ТЕГИ:Футболист
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