«Золотой мяч» не будет вручен в этом году
Журнал France Football решил не вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту 2020-го года. Как сообщается на сайте издания, причиной отмены церемонии послужила пандемия коронавируса, сорвавшая футбольный сезон.
«В 2020 году не будет победителя, поскольку после вдумчивого обдумывания выяснилось, что не все условия выполняются», - цитирует L'Equipe главного редактора журнала Паскаля Ферре.
France Football считает, что футболисты находились в этом сезоне в слишком разных условиях, потому определить лучшего игрока объективно невозможно.
«Золотой мяч» не будет вручен впервые с момента основания премии в 1956 году. С 2010 по 2015 год награда вручалась под эгидой ФИФА.
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