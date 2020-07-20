«Золотой мяч» не будет вручен в этом году

France Football считает, что футболисты находились в этом сезоне в слишком разных условиях, потому определить лучшего игрока объективно невозможно.

«Золотой мяч» не будет вручен впервые с момента основания премии в 1956 году. С 2010 по 2015 год награда вручалась под эгидой ФИФА.

