Логинов опроверг слухи про заражение коронавирусом
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил отказ прямого общения с журналистами и пропуск гонок на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии. Спортсмен рассказал о своем самочувствии и опроверг предположения, что заразился коронавирусом.
Разъяснения ситуации он сделал в интервью телеканалу «Матч ТВ».
«Отказываясь давать интервью вживую, опасался заразиться или заразить? Заразиться. Сейчас такая ситуация, что лучше подстраховаться. Пропустил две гонки, и вы подумали, что это у меня проблемы со здоровьем? У меня нет коронавируса. Однако сейчас не знаешь, откуда ждать беды. Не нужно рисковать, даже если вероятность заболеть — 0,1 %», — отметил Логинов.
Напомним, российский биатлонист пропустил две гонки в чешском Нове-Место — эстафету и масс-старт этапа Кубка мира.
Согласно официальным данным, общее число зараженных вирусом превысило 109 тысяч человек. Умерли 3 820 человек, выздоровели - свыше 61 тысячи пациентов, напоминает Газета.ru.
Напомним, в России общее число официально подтвержденных фактов заражения достигло 17.
Ранее ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН заявил, что в стране формируется необоснованная паника из-за коронавируса. Эксперт напомнил, что в России регистрируют единичные случаи коронавируса, завезенные из-за границы.
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