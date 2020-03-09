Логинов опроверг слухи про заражение коронавирусом

«Отказываясь давать интервью вживую, опасался заразиться или заразить? Заразиться. Сейчас такая ситуация, что лучше подстраховаться. Пропустил две гонки, и вы подумали, что это у меня проблемы со здоровьем? У меня нет коронавируса. Однако сейчас не знаешь, откуда ждать беды. Не нужно рисковать, даже если вероятность заболеть — 0,1 %», — отметил Логинов.

Напомним, российский биатлонист пропустил две гонки в чешском Нове-Место — эстафету и масс-старт этапа Кубка мира.

Согласно официальным данным, общее число зараженных вирусом превысило 109 тысяч человек. Умерли 3 820 человек, выздоровели - свыше 61 тысячи пациентов, напоминает Газета.ru.

Напомним, в России общее число официально подтвержденных фактов заражения достигло 17.

Ранее ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН заявил, что в стране формируется необоснованная паника из-за коронавируса. Эксперт напомнил, что в России регистрируют единичные случаи коронавируса, завезенные из-за границы.



