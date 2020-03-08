Академик РАН: опасность коронавируса преувеличена

Ученый считает, что основная сложность борьбы с коронавирусом – выбор препаратов для лечения. По его словам, в отсутствие вакцины, медики используют лекарства, которые не применялись для лечения COVID-19.

«Предлагаются препараты, с моей точки зрения, не имеющие основания эффективности. Они не проверялись на этом вирусе: рибавирин, ритонавир, интерферон-Бета, амиксин. Нет данных предварительной проверки хотя бы по влиянию на предыдущие штаммы вирусов. Меня как специалиста, по крайней мере, никто не спрашивал. Не понимаю логики», - признался академик РАН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.



