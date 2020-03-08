Академик РАН: опасность коронавируса преувеличена
Ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН заявил, что в стране формируется необоснованная паника из-за коронавируса.
В России зарегистрированы три новых случая заражения вирусом COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что оказались инфицированы россияне из Калининградской областях, Московской, Белгородской областей. Все они вернулись из Италии, отмечает Газета.ru.
К 8 марта в России общее число официально подтвержденных фактов заражения достигло 17.
Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН, что в России регистрируют единичные случаи коронавируса, завезенные из-за границы.
«Опасность вируса преувеличена. На самом деле, ее нет. При гриппе смертность выше. Мне не импонирует паника вокруг коронавируса. Я считаю, это перебор. Народ напуган, срабатывает эффект толпы. А этого допускать нельзя. Думаю, это локальная инфекция. Если бы не было завозных случаев, не возникло бы и такого резонанса в обществе. Контроль на границах, карантинные мероприятия – все это правильно. Больше, чем делается, делать невозможно», - считает эксперт.
Ученый считает, что основная сложность борьбы с коронавирусом – выбор препаратов для лечения. По его словам, в отсутствие вакцины, медики используют лекарства, которые не применялись для лечения COVID-19.
«Предлагаются препараты, с моей точки зрения, не имеющие основания эффективности. Они не проверялись на этом вирусе: рибавирин, ритонавир, интерферон-Бета, амиксин. Нет данных предварительной проверки хотя бы по влиянию на предыдущие штаммы вирусов. Меня как специалиста, по крайней мере, никто не спрашивал. Не понимаю логики», - признался академик РАН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.
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