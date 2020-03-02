Кубок мира по биатлону. Впервые без зрителей из-за коронавируса
Глава Союза биатлонистов России в эфире НСН рассказал, как пройдет чешский этап Кубка мира по биатлону.
Из-за коронавируса этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет без зрителей. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире НСН поддержал решение чехов.
«Насколько мне известно, на воскресенье был один пациент и еще несколько подозрений. Но в целом они стабильно выдерживают позиции. Власти Нова-Места и IBU (Международный союз биатлонистов - НСН) совместно приняли оптимальное решение, чтобы не переносить куда-то в другое место. Без зрителей, но телевидение будет все равно. Это большая аудитория, более 50 миллионов будут смотреть», - заметил спортивный функционер.
По его словам, раньше биатлонистам не приходилось выступать на таких соревнованиях без зрителей.
«Это больше эмоциональный фон. Когда ты стреляешь, а вокруг тебя 20 тысяч человек кричат на трибунах, это воодушевляет. А кого-то, наоборот, сбивает. Посмотрим. Это, наверное впервые, когда совсем без зрителей», — заключил Драчев.
Отметим, чешский этап Кубка мира запланирован на 5-8 марта.
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