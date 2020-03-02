Кубок мира по биатлону. Впервые без зрителей из-за коронавируса

Из-за коронавируса этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет без зрителей. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире НСН поддержал решение чехов.

«Насколько мне известно, на воскресенье был один пациент и еще несколько подозрений. Но в целом они стабильно выдерживают позиции. Власти Нова-Места и IBU (Международный союз биатлонистов - НСН) совместно приняли оптимальное решение, чтобы не переносить куда-то в другое место. Без зрителей, но телевидение будет все равно. Это большая аудитория, более 50 миллионов будут смотреть», - заметил спортивный функционер.