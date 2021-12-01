Левандовски может получить «Золотой мяч» за прошлый год

Капитан сборной Польши по футболу, форвард «Баварии» Роберт Левандовски может получить приз лучшему игроку мира «Золотой мяч» за 2020 год.

«Золотой мяч-2021» получил аргентинец Лео Мессии, хотя многие считают, что эту награду следовало отдать Левандовски, с командой которого сборная России встретится в марте 2022 года в «стыковом» отборочном матче Чемпионата Мира.

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«Мы не можем быть уверены, выиграл бы Левандовски "Золотой мяч" в прошлом году, поскольку не было голосования. Но, честно говоря, в прошлом году Левандовски имел бы отличные шансы на победу», - сказал главный редактор присуждающего премию журнала France Football Паскаль Ферре.

В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии, однако Ферре допустил, что Левандовски все же получит этот приз.

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис ранее отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что его не смущает наличие в составе поляков Левандовски.

«Да, он играет в «Баварии», и понятно, что это топ-уровня нападающий. Но Португалия с Роналду проиграли Сербии. Так что не стоит здесь заострять внимание. Есть и в Турции свои звезды, и в других командах. Все проходимы», - отмечал Канчельскис.

Для того, чтобы выйти на ЧМ-2022, сборной России надо выиграть два «стыковых матча». 24 марта команда Валерия Карпина сыграет дома с Польшей. В случае успеха в этой игре, сборная России также на своем поле сыграет с победителем пары Швеция-Чехия.

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ФОТО: РИА Новости
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