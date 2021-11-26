Россия сыграет с Польшей в первом «стыковом матче» к ЧМ-2022
Сборная России по футболу узнала в пятницу соперников по «стыковым» отборочным матчам Чемпионата Мира-2022.
По результатам жеребьевки, прошедшей в Цюрихе, в полуфинале команда Валерия Карпина сыграет со сборной Польши во главе с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски.
В случае победы в полуфинале, который пройдет 24 марта 2022 года в Москве, Россия встретится с победителем пары Швеция-Чехия.
В других полуфиналах встретятся Шотландия – Украина, Уэльс – Австрия, Италия – Северная Македония и Португалия - Турция.
При этом в случае побед в первом раунде «стыков» действующий чемпион Европы сборная Италии встретится с Португалией Криштиану Роналду. Так что какая-то из этих команд точно пропустит Чемпионат Мира.
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