Россия сыграет с Польшей в первом «стыковом матче» к ЧМ-2022

В случае победы в полуфинале, который пройдет 24 марта 2022 года в Москве, Россия встретится с победителем пары Швеция-Чехия.

В других полуфиналах встретятся Шотландия – Украина, Уэльс – Австрия, Италия – Северная Македония и Португалия - Турция.

При этом в случае побед в первом раунде «стыков» действующий чемпион Европы сборная Италии встретится с Португалией Криштиану Роналду. Так что какая-то из этих команд точно пропустит Чемпионат Мира.

