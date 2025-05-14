Космонавт Рязанский впервые вышел в прямой эфир «НАШЕго Радио» с Эвереста

Рязанский впервые вышел в прямой эфир НАШЕго Радио 14 мая и передал привет из международного базового лагеря. «Рядом ледник Кхумбу, и сейчас мы ждём ослабления ветра в базовом лагере. Над вершиной горы вдали видно облачко, которое как раз и показывает, что ветер там очень сильный, но я надеюсь, всё пойдет по плану. Всем НАШИм большой привет!» — отметил он.

Также накануне космонавт впервые вышел на связь с Международной космической станцией, где трудятся его коллеги. «Это было очень круто, потому что мы давно хотели связаться с космосом, благо современные технологии позволяют это сделать. И самое интересное, что в начале нашей беседы экипаж пролетал прямо над нами, и первый их возглас был: "Ребята, мы вас видим!"» — сказал космонавт.

При этом восхождению пока мешает погода — ветер на Эвересте сейчас достигает 100 км/ч, в то время, как восхождение возможно при 15-20 км/ч.