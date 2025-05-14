Космонавт Рязанский впервые вышел в прямой эфир «НАШЕго Радио» с Эвереста
Космонавт, Герой России и большой друг НАШЕго Радио Сергей Рязанский продолжает восхождение на Эверест, чтобы установить на вершине горы российский триколор и флаг радиостанции.
Рязанский впервые вышел в прямой эфир НАШЕго Радио 14 мая и передал привет из международного базового лагеря. «Рядом ледник Кхумбу, и сейчас мы ждём ослабления ветра в базовом лагере. Над вершиной горы вдали видно облачко, которое как раз и показывает, что ветер там очень сильный, но я надеюсь, всё пойдет по плану. Всем НАШИм большой привет!» — отметил он.
Также накануне космонавт впервые вышел на связь с Международной космической станцией, где трудятся его коллеги. «Это было очень круто, потому что мы давно хотели связаться с космосом, благо современные технологии позволяют это сделать. И самое интересное, что в начале нашей беседы экипаж пролетал прямо над нами, и первый их возглас был: "Ребята, мы вас видим!"» — сказал космонавт.
При этом восхождению пока мешает погода — ветер на Эвересте сейчас достигает 100 км/ч, в то время, как восхождение возможно при 15-20 км/ч.
«Я не ожидал что в гору можно подниматься комфортно, например, когда у тебя есть интернет, и тебе дают на обед форель и борщ. Кстати, соотечественники из других палаточных лагерей прибегают к нам покушать», — признался космонавт, отметив, что не думал, что ледник Кхмубу окажется настолько тяжелым испытанием.
«Бывают не очень приятные ощущения, что ледник под тобой шевелится: то трещина щёлкнет, то серак какой-то сойдет. Но это часть пути, мы должны его пройти», — добавил он.
Ранее Рязанский признался, что слушает НАШЕ Радио уже более 20 лет и что музыка не раз выручала его и в горах, и в космосе.
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