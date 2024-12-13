НАШЕ на скорости: «Подъемники» провели эфир в скоростном поезде

В пятницу, 13 декабря, по приезду в Северную столицу ведущие Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков встретились с коллегами из петербургского офиса НАШЕго Радио, а вечером провели концерт для поклонников радиостанции в клубе «Фонтанка, 69». Подобный опыт произошел впервые в российской радиоистории.

Ранее «НАШЕ Радио» проводили эфир в сочинских горах, из Останкинской телебашни, книжного магазина в Петербурге, а также организовывало выездные студии в разных городах и даже встречало Новый год трансляцией из бани. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

