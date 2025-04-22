Ведущий «НАШЕго Радио» вошел в топ мужчин года по версии журнала MAXIM
В Москве прошла церемония награждения героев материала «Топ-50 историй мужчин MAXIM» 21 апреля 2025 года. Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков стал одним из лучших участников среди представителей искусства, бизнеса, интернета и кино.
Паньков отметил, что этот проект не просто рассказывает истории успеха, но и помогает быть честным перед собой.
«Истории здесь – как отражение в зеркале: в одних узнаешь себя, в других – открываешь совершенно новый взгляд на жизнь. Спасибо MaximOnline за признание, и я очень рад был оказаться в числе таких уважаемых людей», – сказал программный директор «НАШЕго Радио».
«Топ-50 мужских историй» — это проект, в котором известные представители мира спорта, кино и искусства, а также бизнеса делятся своим мнением по вопросу: а каково это — быть мужчиной в современном мире? Среди вошедших в топ MAXIM российский кинорежиссёр Егор Кончаловский, телеведущий Валдис Пельш, ресторатор Антон Пинский, генеральный директор АКАР Валентин Смоляков, российский певец Влад Соколовский, доктор физико-математических наук Максим Никитин, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев и многие другие.
Радиостанция «НАШЕ Радио» стала партнером премии в этом году и поддерживала истории участников в течение в более чем 1600 городах России.
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