Ведущий «НАШЕго Радио» вошел в топ мужчин года по версии журнала MAXIM

Паньков отметил, что этот проект не просто рассказывает истории успеха, но и помогает быть честным перед собой.

«Истории здесь – как отражение в зеркале: в одних узнаешь себя, в других – открываешь совершенно новый взгляд на жизнь. Спасибо MaximOnline за признание, и я очень рад был оказаться в числе таких уважаемых людей», – сказал программный директор «НАШЕго Радио».

«Топ-50 мужских историй» — это проект, в котором известные представители мира спорта, кино и искусства, а также бизнеса делятся своим мнением по вопросу: а каково это — быть мужчиной в современном мире? Среди вошедших в топ MAXIM российский кинорежиссёр Егор Кончаловский, телеведущий Валдис Пельш, ресторатор Антон Пинский, генеральный директор АКАР Валентин Смоляков, российский певец Влад Соколовский, доктор физико-математических наук Максим Никитин, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев и многие другие.

Радиостанция «НАШЕ Радио» стала партнером премии в этом году и поддерживала истории участников в течение в более чем 1600 городах России.