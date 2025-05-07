НАШЕ Радио покоряет просторы от Северного полюса до космоса

7 мая в России отмечают День радио – праздник всех творческих и энергичных людей. Харизматичные ведущие, чьи голоса каждое утро дарят слушателям заряд бодрости, технические специалисты, обеспечивающие бесперебойный сигнал, звезды и лидеры мнений – друзья радиостанции, и конечно, многомиллионная аудитория: все эти люди – дружное сообщество настоящих ценителей радио.

НАШЕ Радио, по данным сервиса Радиостатистика, сегодня слушают в почти 200 странах планеты, но наши верные друзья продолжают продвигать любимое радио в самых недоступных уголках планеты и даже за ее пределами.

Так, НАШЕ Радио давно прописалось в космосе. Ведь российский космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рязанский – давний друг НАШЕго Радио. Во время полетов на МКС специально для него станция делала плейлисты из любимой музыки космонавта со словами поддержки от ведущих, и «космические» сервера исправно крутили радио на орбите.

В эти майские дни космонавт совершает восхождение на высочайшую горную вершину – Эверест, чтобы водрузить там флаги России и НАШЕго Радио. Пройдена уже большая часть пути, 6400 метров.

«НАШЕ Радио я слушаю более 20 лет. Что космос, что горы требуют многих часов физической подготовки, упорства, настроя, стойкости духа, и музыка всегда была в этом мне мощным подспорьем. Когда я часами занимался спортом на МКС, я делал это под записи любимых передач НАШЕго, которые мне пересылали в космос. Музыку мы включали во время старта ракеты, любимые песни под гитару поем в горных палаточных лагерях. НАШЕ Радио много лет даёт заряд мне и миллионам слушателей, чтобы не сдаваться и добиваться своего, хоть в горах, хоть в жизни», — признался Сергей Рязанский.

НАШЕ Радио часто мотивирует на преодоление трудностей, запуская такие уникальные проекты, как, например, «НАША Арктика», когда спецкор радиостанции добирался на атомном ледоколе до Северного полюса, высаживаясь по пути на вертолетах и моторных лодках на загадочных и малоизвестных островах Северного Ледовитого океана. И когда 10-метровый флаг НАШЕго Радио был поднят на Северном полюсе, наша станция была стала первой, кто провел прямой радиорепортаж из этой загадочной и неприступной точки планеты.

Ну а в этом году, в канун профессионального праздника НАШИ снова оказались на необычной высоте. На фасаде Останкинской башни были размещены названия песен из репертуара НАШЕго Радио в виде ребусов – эмодзи. Победители, угадавшие композицию, получили приз – ужин в ресторане «Седьмое небо» и возможность посетить экскурсию на радио. Уникальная акция вызвала большой интерес слушателей, а девиз акции «Бери выше! Смотри в оба!» вдохновляет людей на новые свершения.



