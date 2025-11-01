Поставки цитрусовых из Абхазии в РФ с начала сезона выросли вдвое
В текущем году сезон поставок плодоовощной продукции из Абхазии в Россию начался в конце сентября, что обусловлено благоприятными погодными условиями, сообщили в пресс‑службе Сочинской таможни.
За период с начала сезона экспортировано порядка 1,5 тысячи тонн цитрусовых, что в два раза превышает объем поставок за аналогичный период предыдущего года.
Наряду с цитрусовыми, осуществляется ввоз других видов плодоовощной продукции: фейхоа — в объеме 500 тонн, хурма — 77 тонн, орехи — 54 тонны. Совокупный объем импортированной плодоовощной продукции составил более двух тысяч тонн.
Учитывая, что цитрусовые относятся к категории скоропортящихся товаров, таможенное оформление и контроль данной продукции осуществляются в приоритетном порядке, добавили в таможне.
Ранее генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила НСН, что осенью и зимой Турция поставляет в Россию до 50% мандаринов, цены падают по сравнению с летним периодом из-за упрощенной логистики.
