Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях

Основные обвинения — причастность к организованной преступной деятельности и незаконный оборот наркотиков, сказала Нечаева изданию NEWS.ru. Кроме того, юрист обратила внимание на еще одну проблему: по ее словам, в таборах могут находиться пожилые люди, которых криминальные группировки заставляют заниматься попрошайничеством.

Нечаева также обратила внимание на то, что силовые рейды во многом обусловлены необходимостью проверить регистрацию обитателей автономных поселений. Как пояснила юрист, представители цыганских общин зачастую селятся в заброшенных зданиях. Такой выбор жилья, по ее мнению, связан со стремлением минимизировать контакты с правоохранительными органами.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщал о масштабных рейдах силовиков в цыганском поселке Плеханово под Тулой. Проверка закончилась арестом пяти автомобилей, изъятием около одного миллиона рублей и отправкой 35 человек в военкомат.

Ранее малолетний представитель цыганской общины едва не покалечился при попытке «протаранить» автомобиль на пешеходном переходе в подмосковном Королеве, напоминает газета «Известия».

