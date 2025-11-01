В Союзе писателей представили комикс о Сталине

Автор поделился историей возникновения проекта: став дедушкой, он задумался, как передать знания внукам и другим детям, поскольку школьная программа не всегда отвечает запросам семей. Начав с детьми еженедельное чтение и обсуждение книг, Рыбас пришел к идее графической истории России — так появились «историксы».



Серия уже охватывает ключевые фигуры отечественной истории: Александра Невского, Ивана III, Ивана IV, Петра Великого и др. Свежий выпуск посвящён Иосифу Сталину.

В планах — создание 12‑серийного фильма «ИИстория» по мотивам «историксов». Проект будет реализован с применением технологий искусственного интеллекта.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Россия обладает потенциалом для создания собственной международной литературной премии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

