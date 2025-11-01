Депутат Милонов: В РПЦ могут разобраться с иереем Струцким после слов о женщинах

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что Русская православная церковь, вероятно, проведет проверку в отношении иерея Андрея Струцкого.

В РПЦ ответили Останиной на возмущение «женщинами без голов»

Поводом послужили его резонансные высказывания, в которых он употребил выражение «неполноценные женщины».

В беседе с NEWS.ru Милонов подчеркнул, что существует разница между профессиональными качествами священнослужителя и его умением выступать перед публикой. Многие священники, несмотря на безупречное совершение богослужений, испытывают сложности с публичными выступлениями.

В связи с этим депутат призвал не придавать чрезмерного значения подобным высказываниям, которые могли быть сформулированы неудачно или неточно.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила задуматься о принятии закона «об оскорблении человеческого достоинства женщин». Так она отреагировала на заявления протоиерея РПЦ Сергея Кульпинова, по мнению которого «женщина – это существо без головы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
ТЕГИ:ЖенщиныРПЦВиталий Милонов

