Депутат Милонов: В РПЦ могут разобраться с иереем Струцким после слов о женщинах

Поводом послужили его резонансные высказывания, в которых он употребил выражение «неполноценные женщины».

В беседе с NEWS.ru Милонов подчеркнул, что существует разница между профессиональными качествами священнослужителя и его умением выступать перед публикой. Многие священники, несмотря на безупречное совершение богослужений, испытывают сложности с публичными выступлениями.

В связи с этим депутат призвал не придавать чрезмерного значения подобным высказываниям, которые могли быть сформулированы неудачно или неточно.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила задуматься о принятии закона «об оскорблении человеческого достоинства женщин». Так она отреагировала на заявления протоиерея РПЦ Сергея Кульпинова, по мнению которого «женщина – это существо без головы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

