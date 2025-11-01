Умер лауреат премии «Оскар» Питер Уоткинс

Британский режиссер Питер Уоткинс, удостоенный «Оскара» за картину «Военная игра» (1965) о ядерных последствиях для Великобритании, ушел из жизни на 91‑м году. Информацию об этом опубликовало издание The Guardian, ссылаясь на близких режиссера.

По словам родственников, мир кино потерял «одного из самых проницательных, изобретательных и не поддающихся классификации режиссеров».

Последние 25 лет Уоткинс жил на юге Франции, в Бурганефе, где и скончался в больнице. У режиссера было два брака, двое сыновей.

Уоткинс вошел в историю как пионер докудрамы — гибридного жанра, объединяющего репортажные приемы, художественное повествование и игру как профессиональных, так и непрофессиональных актеров. Его дебютная заметная работа — «Куллоден» (1964).

Среди других значимых картин: «Привилегия» (1967), «Парк наказаний» (1971), «Эдвард Мунк» (1974), восьмичасовая антиядерная лента «Путешествие» (1987), «Коммуна» (2000) о Парижском восстании 1871 года.

