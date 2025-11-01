В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку «Хабаровск»
Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Этот носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по защите интересов России в Мировом океане.
«Сегодня для нас знаковое событие - со стапеля прославленного «Севмаша» выводится тяжелый атомный ракетный крейсер "Хабаровск"... Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», – отметил глава Минобороны Андрей Белоусов.
Кроме того, в ходе рабочей поездки министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота, что значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-Морским Флотом задач в арктическом регионе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии международного научно-туристического форума «Открой АТОМ» заявила, что западные страны боятся, какие еще испытания новых вооружений способна показать Россия после демонстрации ракеты «Буревестник», напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку «Хабаровск»
- В Союзе писателей представили комикс о Сталине
- Лидер RADIO TAPOK рассказал о работе над клипом «Брестская крепость»
- «Лермонтов» помог: На какую кассу в прокате претендует авторское кино
- Чем удивите: Поднять продажи Apple смогут цвета iPhone «из другого мира»
- Умер актер из «Никиты» Чеки Карио
- Булыкин: Концерты после футбольных матчей удержат болельщиков на трибунах
- Названы сферы деятельности с самыми низкими зарплатами в России
- От «Метода» до сказки: Какие сериалы смотреть в ноябре
- Машиниста из Подмосковья обвинили в вовлечении несовершеннолетних в зацепинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru