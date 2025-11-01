Этот носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по защите интересов России в Мировом океане.

«Сегодня для нас знаковое событие - со стапеля прославленного «Севмаша» выводится тяжелый атомный ракетный крейсер "Хабаровск"... Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», – отметил глава Минобороны Андрей Белоусов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота, что значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-Морским Флотом задач в арктическом регионе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии международного научно-туристического форума «Открой АТОМ» заявила, что западные страны боятся, какие еще испытания новых вооружений способна показать Россия после демонстрации ракеты «Буревестник», напоминает «Свободная пресса».

