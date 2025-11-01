Умерший актер Роман Попов оставил наследство на 100 миллионов рублей
У скончавшегося 28 октября артиста Романа Попова в собственности находились три квартиры и загородный дом в Подмосковье. По словам юриста Александра Хаминского, эту недвижимость предстоит разделить наследникам.
Если завещания нет, право на наследство получат супруга Юлия, трое несовершеннолетних детей и мать артиста. Несовершеннолетние дети, независимо от наличия завещания, имеют право на обязательную долю в наследстве, указал юрист в беседе с AIF.Ru.
Артист умер в возрасте 40 лет в подмосковной больнице из‑за осложнений после химиотерапии. В 2018 году у Попова выявили рак головного мозга, с которым он боролся долгое время.
Прощание с артистом состоялось сегодня, 1 ноября. Актеры Гарик Харламов и Сергей Бурунов заявили, что Попов успел сняться в нескольких новых проектах, отмечает RT.
