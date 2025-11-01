Как штрафы принудят коммунальщиков лучше готовиться к зиме
Штрафы до 40 тысяч — не критичные для ЖКХ, но неприятные, поскольку деньги будут уходить в бюджет, а не расходоваться на устранение неполадок, сказала НСН Светлана Разворотнева.
Штрафы до 40 тысяч рублей, которые будут уходить в бюджет, а не пойдут на устранение неполадок, заставят коммунальщиков лучше работать и тщательнее готовиться к отопительную периоду. Об этом НСН заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
В России с ноября вступают в силу ряд законов, в том числе о штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. За неустранение выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду для юридических лиц начинает действовать штраф в размере до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей. По словам Разворотневой, небольшие штрафы не станут ключевым стимулом для нерадивых сотрудников — куда более неприятным для них станет то, что эти деньги уйдут в бюджет, хотя их можно было потратить с пользой.
«Конечно, штрафы не критичные, но неприятные. Это не главный стимул для устранения недостатков, но штрафы никому счастья не приносили, потому что они изымаются из бюджета предприятия. Можно было бы пустить эти деньги на то, чтобы устранить недостатки и недоделки, а вместо этого их перечисляют в бюджет, и остается еще меньше средств, чтобы что-то сделать, провести модернизацию. На самом деле лучший стимул как следует подготовиться к зиме — это модернизация и коммунальной инфраструктуры, и жилищной инфраструктуры. Многие проблемы, благодаря новым поправкам в закон, можно решить и за счет организационного взаимодействия. Сейчас проводятся и обязательно синхронизируются планы действия в чрезвычайных ситуациях между всеми звеньями: органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, потребителями услуг, начали проходить учения в регионах. Это может помочь. А штрафы, повторюсь, — просто некая логичная мера, но отнюдь не главный инструмент», — сказала Разворотнева.
Собеседница НСН добавила, что за неустранение нарушений пока никого к ответственности не привлекли.
«Только с этого года начали действовать поправки в закон о теплоснабжении, в соответствии с которыми акт о готовности к отопительному периоду подписывается в два этапа. Раньше комиссия приходила на объект и принимала решение, готов ли дом к зиме. То, что дом к зиме не готов, писали крайне редко, потому что, если не подключить дом к теплу, за это тоже кто-то понесет ответственность. Создавались такие тупиковые ситуации. Теперь, после поправок в закон о теплоснабжении, приходит комиссия, она проверяет, какие недостатки есть при подготовке объекта к зиме, и предписывает их устранить, а во второй раз она приходит и проверяет, устранены они или нет. Пока ответственности за неустранение не было, но понятно, что есть куча других административных и уголовных статей за ненадлежащее оказание услуги, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья. Статистику будем смотреть со следующего года», — подытожила она.
Ранее Разворотнева заявила о чудовищном дефиците кадров в сфере ЖКХ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
