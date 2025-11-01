«Конечно, штрафы не критичные, но неприятные. Это не главный стимул для устранения недостатков, но штрафы никому счастья не приносили, потому что они изымаются из бюджета предприятия. Можно было бы пустить эти деньги на то, чтобы устранить недостатки и недоделки, а вместо этого их перечисляют в бюджет, и остается еще меньше средств, чтобы что-то сделать, провести модернизацию. На самом деле лучший стимул как следует подготовиться к зиме — это модернизация и коммунальной инфраструктуры, и жилищной инфраструктуры. Многие проблемы, благодаря новым поправкам в закон, можно решить и за счет организационного взаимодействия. Сейчас проводятся и обязательно синхронизируются планы действия в чрезвычайных ситуациях между всеми звеньями: органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, потребителями услуг, начали проходить учения в регионах. Это может помочь. А штрафы, повторюсь, — просто некая логичная мера, но отнюдь не главный инструмент», — сказала Разворотнева.

Собеседница НСН добавила, что за неустранение нарушений пока никого к ответственности не привлекли.

«Только с этого года начали действовать поправки в закон о теплоснабжении, в соответствии с которыми акт о готовности к отопительному периоду подписывается в два этапа. Раньше комиссия приходила на объект и принимала решение, готов ли дом к зиме. То, что дом к зиме не готов, писали крайне редко, потому что, если не подключить дом к теплу, за это тоже кто-то понесет ответственность. Создавались такие тупиковые ситуации. Теперь, после поправок в закон о теплоснабжении, приходит комиссия, она проверяет, какие недостатки есть при подготовке объекта к зиме, и предписывает их устранить, а во второй раз она приходит и проверяет, устранены они или нет. Пока ответственности за неустранение не было, но понятно, что есть куча других административных и уголовных статей за ненадлежащее оказание услуги, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья. Статистику будем смотреть со следующего года», — подытожила она.

