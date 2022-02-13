Конькобежец Ивлиев получил «серебро» на дистанции 500 м в шорт-треке на Олимпиаде

Россиянин Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль шорт-трека на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин Латыпов завоевал «бронзу» в гонке преследования в биатлоне на Олимпиаде

Ивлев достиг финиша за 40,431 секунды.

Победа досталась представителю Венгрии Лю Шаоану (40,338 секунды), «бронза» - канадскому спортсмену Стивену Дюбуа (40,669 секунды).

Ранее российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала третье место на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка пополнила копилку российских наград 17-ой медалью.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:РоссияПобедаСпортКонькобежцы
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