Ирак предупредил о риске роста цен на нефть до $300

Продолжение эскалации конфликта на Ближнем Востоке может обернуться большим ростом цен на нефть, сообщает Иракское информационное агентство со ссылкой на заявление МИД страны.

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Речь идет о планке в $300. Этому может способствовать продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива. Это разогнет темпы инфляции в европейских странах и усложнит процесс экспорта нефти для стран-производителей, таких как Ирак.

Ранее стало известно, что Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьИрак

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