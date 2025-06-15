Ирак предупредил о риске роста цен на нефть до $300
Продолжение эскалации конфликта на Ближнем Востоке может обернуться большим ростом цен на нефть, сообщает Иракское информационное агентство со ссылкой на заявление МИД страны.
Речь идет о планке в $300. Этому может способствовать продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива. Это разогнет темпы инфляции в европейских странах и усложнит процесс экспорта нефти для стран-производителей, таких как Ирак.
Ранее стало известно, что Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru