Ирак предупредил о риске роста цен на нефть до $300

Речь идет о планке в $300. Этому может способствовать продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива. Это разогнет темпы инфляции в европейских странах и усложнит процесс экспорта нефти для стран-производителей, таких как Ирак.

Ранее стало известно, что Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

