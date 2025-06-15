Патриарх Кирилл заявил, что не боится самолетов НАТО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать самолетами Североатлантического альянса, сказано на сайте Русской православной церкви.
Так он отреагировал на инцидент с самолетом F-16 НАТО, который вылетел на встречу пассажирскому лайнеру с патриархом, который летел в Калининград. Патриарх указал, что он не может представлять опасности. Священнослужитель отметил, что появление самолета Альянса может спровоцировать конфликт.
Ранее патриарх Кирилл призвал россиян отдавать четверть всего другим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Патриарх Кирилл заявил, что не боится самолетов НАТО
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