СМИ: Израиль просил Вашингтон присоединиться к войне с Ираном

Израиль за последние двое суток обращался к Вашингтону с просьбой присоединиться к конфликту с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу, сообщает Axios.

По данным портала, США могут присоединиться к операции против Ирана при необходимости. Утверждается, что американский лидер Дональд Трамп предлагал такую помощь израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. При этом Белый дом в настоящее время не рассматривает возможность вступать в конфликт.

Ранее стало известно, что Израиль не исключил ликвидацию верховного лидера Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

