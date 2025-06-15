На Украине пожаловались на Сердючку за песни на русском языке

Это связано с его исполнением русскоязычных песен на концерте в Киеве 13 июня. Выступление вызвало возмущение у представителей организации «Украинский язык».

Телеведущий Виктор Дяченко обвинил Сердючку в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

Ранее Верка Сердючка пожаловалась на запрет выезда из Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

