Голикова принесла России «бронзу» на олимпийской дистанции 500 метров
13 февраля 202217:58
Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала третье место на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка пополнила копилку российских наград 17-ой медалью.
Первое место завоевала американка Эрин Джексон (37,04 секунды), второе - японка Михо Такаги (+0,08). Голиковой не хватило 0,17 секунды до «золота».
Россия завоевала на Олимпиаде в Пекине четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.
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13 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru