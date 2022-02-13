Голикова принесла России «бронзу» на олимпийской дистанции 500 метров

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала третье место на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка пополнила копилку российских наград 17-ой медалью.

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Первое место завоевала американка Эрин Джексон (37,04 секунды), второе - японка Михо Такаги (+0,08). Голиковой не хватило 0,17 секунды до «золота».

Россия завоевала на Олимпиаде в Пекине четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортОлимпиадаКонькобежцы
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