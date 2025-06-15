Минобрнауки РФ: Россия перейдет на новую модель высшего образования
В России готов проект изменений в закон для перехода на новую модель высшего образования, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.
По его словам, она уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями. Кроме того, новую модель хорошо воспринимается в обществе.
Совершенствование национальной системы высшего образования осуществляется в соответствии с указом российского президента Владимира Путина.
Ранее Фальков заявил, что особое внимание в новой модели высшего образования уделят аспирантуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru