Иран: Для новой волны атак на Израиль применялись управляемые ракеты «Хадж Касем»

Стало известно, какой тип вооружений был использован во время новой волны атак Ирана на Израиль, сообщает Fars.

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Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) применил тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты «Хадж Касем».

Ранее стало известно, что Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Кроме того, при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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