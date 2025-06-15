Пентагон поздравил американцев с Днем флага картинкой с цветами российского триколора

Пентагон поздравил американцев с Днем флага, опубликовав фотографию с элементами, напоминающие российский триколор, сообщают «Известия».

Флаг США расположен сбоку изображения, а похожие на триколор элементы — по центру.

Тем временем, в Вашингтоне завершился парад в честь 250-летия армии, военные в форме разных эпох промаршировали вдоль Национальной аллеи. Также продемонстрировали колонны военной техники.

При этом многие зрители решили уйти до его завершения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Флаг РоссииСША

Горячие новости

Все новости

партнеры