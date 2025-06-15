Эвакуированный из Ирана Бондарчук прибыл в Москву
15 июня 202505:31
Российский режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию, сообщает РИА Новости.
Он добирался через Азербайджан. Ранее съемочную группу сериала «Трудно быть богом» эвакуировали со съемок из Ирана.
Ранее стало известно, что популярный российский актер Никита Кологривый оказался в числе эвакуированных из Ирана россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru