Эвакуированный из Ирана Бондарчук прибыл в Москву

Российский режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию, сообщает РИА Новости.

Из Ирана эвакуируют 88 россиян, среди них режиссер Федор Бондарчук

Он добирался через Азербайджан. Ранее съемочную группу сериала «Трудно быть богом» эвакуировали со съемок из Ирана.

Ранее стало известно, что популярный российский актер Никита Кологривый оказался в числе эвакуированных из Ирана россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ИранФедор Бондарчук

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