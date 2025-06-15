СМИ: Военные Ирана взяли в плен израильского лётчика

Иранские военные взяли в плен летчика Израиля, сообщает агентство Nour News.

В Иране сообщили о сбитых израильских истребителях и дронах во время атаки

Речь идет о сбитом ранее системой ПВО на западе Исламской Республики истребителе F-35.

Ранее стало известно, что пилот катапультироваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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