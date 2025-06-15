СМИ: Военные Ирана взяли в плен израильского лётчика
15 июня 202505:01
Иранские военные взяли в плен летчика Израиля, сообщает агентство Nour News.
Речь идет о сбитом ранее системой ПВО на западе Исламской Республики истребителе F-35.
Ранее стало известно, что пилот катапультироваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобрнауки РФ: Россия перейдет на новую модель высшего образования
- Ирак предупредил о риске роста цен на нефть до $300
- Эвакуированный из Ирана Бондарчук прибыл в Москву
- СМИ: Военные Ирана взяли в плен израильского лётчика
- Патриарх Кирилл заявил, что не боится самолетов НАТО
- СМИ: Израиль просил Вашингтон присоединиться к войне с Ираном
- СМИ: Иран начал новую атаку на Израиль
- СМИ: Израиль не исключил ликвидацию верховного лидера Ирана
- СМИ: Трамп может запретить въезд гражданам еще 36 стран
- СМИ: Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru