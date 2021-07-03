«Слезы Спинаццолы». Лидер сборной Италии не сыграет на Евро-2020

Защитник национальной сборной Италии Леонардо Спинаццола после победного матча с Бельгией в четвертьфинале Евро-2020 будет восстанавливаться четыре месяца из-за травмы. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

После игры с бельгийцами команда Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы-2020.

Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Но один из её лидеров, дважды признававшийся лучшим игроком на матчах Евро-2020, в конце получил травму, после чего Спинаццола расплакался и его унесли с поля в слезах на носилках. Игроки итальянской сборной поддержали футболиста, исполнив песню в его честь.

А сегодня выяснилось, что итальянский футболист из-за травмы ахилла выбыл на 4 месяца и больше не сможет сыграть за Италию на Евро-2020.

Ранее очень серьёзную травму заработал украинский форвард Артем Беседин в игре со Швецией. Из-за полученного в матче 1/8 финала чемпионата Европы повреждения колена он выбыл на полгода, сообщается на официальном сайте киевского «Динамо», честь которого также защищает футболист.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ФутболФутболистБельгияИталияЧемпионат Европы 2020
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры