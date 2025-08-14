Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами
- В ГД попросили сохранить звонки в иностранных мессенджерах
- Учеба на МАXимум: Учителя подтвердили требование скачивать мессенджер MAX
- При атаке дрона в Белгородской области ранен 12-летний ребенок
- От криминальной комедии до Болливуда: Чем удивил кинофестиваль «Окно в Европу»
- В Анкоридже повредили собор перед встречей Путина и Трампа
- В Ростове-на-Дону увеличилось число поврежденных после атаки дронов домов
- СМИ: Нестандартный подход главы офиса Зеленского Ермака раздражает США
- «Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов
- Ложка нектара в бочке дегтя: Как с помощью меда вылечить глаза
15 мая 2023
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru