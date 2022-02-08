Китайцы назвали Валиеву «нимфой» после ее победы на ОИ
Российская фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золотую медаль в командном турнире на Играх-2022 в Пекине, попала в тренды китайской соцсети Weibo, сообщает «РЕН ТВ».
Так, китайские интернет-пользователи пишут комплименты спортсменке.
«Россия – самая сильная страна в одиночном женском катании. А Камила Валиева стоит на вершине российского фигурного катания», – заявил один из интернет-пользователей КНР.
«Из наших фигуристов ни у кого нет такой техники, высокий уровень российского фигурного катания – это не просто слова», – написал другой пользователь Weibo.
Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла золотую медаль в командном турнире. Олимпийскими чемпионами стали одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Валиева принесла максимальные 20 баллов, став лучшей в короткой и произвольной программах турнира.
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковала идею канадской журналистки телеканала CBC Sports Сары Дженкинс убрать из Олимпиады виды спорта, в которых доминирует какая-то из стран.
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