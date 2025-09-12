«Еврокомиссия прекратила выделять деньги Венгрии на строительство «Пакш-2». Все остальное, что зависит от «Росатома», от венгерского бюджета, остается в силе. Никаких запретов на то, чтобы работа шла дальше нет. «Росатом» в своём пресс-релизе уже объяснил, что вместе с венгерскими партнерами продолжит строительство в прежнем объеме и по прежнему графику. Решение европейского суда не станет помехой для сооружения. Наверное, это станет накладкой для венгерского бюджета, но не более того. Оно не сможет прекратить работу над строительством двух блоков «Пакш-2», - сказал он.

Ранее Венгрия выступила против санкций ЕС в ядерной энергетике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

