Европейский суд не помешает строительству АЭС в Венгрии
Решение Европейского суда юстиции станет проблемой для венгерского бюджета, но не остановит строительство двух блоков АЭС, заявил в беседе с НСН Валерий Меньщиков.
Решение Европейского суда юстиции не сможет прекратить работу над строительством двух блоков АЭС «Пакш-2», заявил НСН член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.
Европейский суд юстиции признал государственные субсидии Венгрии для расширения ее АЭС «Пакш» не соответствующими регламенту Евросоюза, отменив решение суда общей юрисдикции и аннулировав решение Еврокомиссии об одобрении госпомощи Венгрии на строительство двух новых ядерных реакторов. Меньщиков подчеркнул, что запрета на строительство ядерных реакторов в Венгрии в решении суда нет.
«Еврокомиссия прекратила выделять деньги Венгрии на строительство «Пакш-2». Все остальное, что зависит от «Росатома», от венгерского бюджета, остается в силе. Никаких запретов на то, чтобы работа шла дальше нет. «Росатом» в своём пресс-релизе уже объяснил, что вместе с венгерскими партнерами продолжит строительство в прежнем объеме и по прежнему графику. Решение европейского суда не станет помехой для сооружения. Наверное, это станет накладкой для венгерского бюджета, но не более того. Оно не сможет прекратить работу над строительством двух блоков «Пакш-2», - сказал он.
Ранее Венгрия выступила против санкций ЕС в ядерной энергетике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
