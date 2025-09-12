Трамп отказался защищать кого-либо в ситуации с беспилотниками в Польше

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не намерен защищать кого-либо в ситуации с беспилотниками в Польше.

Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами

Отвечая на соответствующий вопрос, он указал, что дронам «в любом случае не стоило находиться вблизи Польши».

«Польша их сбила», - заключил глава Белого дома.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши в связи с ситуацией с беспилотниками «нагнетают обстановку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Белый дом США
