Трамп отказался защищать кого-либо в ситуации с беспилотниками в Польше
12 сентября 202516:39
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не намерен защищать кого-либо в ситуации с беспилотниками в Польше.
Отвечая на соответствующий вопрос, он указал, что дронам «в любом случае не стоило находиться вблизи Польши».
«Польша их сбила», - заключил глава Белого дома.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши в связи с ситуацией с беспилотниками «нагнетают обстановку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Европейский суд не помешает строительству АЭС в Венгрии
- Трамп отказался защищать кого-либо в ситуации с беспилотниками в Польше
- Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину иссякает
- Два человека погибли на канатной дороге на Эльбрусе
- «Батька оказался хитрее»: Почему США возобновили авиасообщение с Белоруссией
- Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили до отбора на Олимпиаду-2026
- Захарова пообещала адекватный ответ России на новые санкции Евросоюза
- СМИ: ЕС убедил Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров
- Трамп: Подозреваемый в убийстве Кирка задержан
- Россиянам рассказали, какое поведение женщины раздражает и отпугивает мужчин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru