Два человека погибли на канатной дороге на Эльбрусе

Он указал, что, по предварительным данным, причиной трагедии стал сход троса с ролика одной из опор.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал Коков.

Он добавил, что на месте происшествия работают спасатели, осуществляется эвакуация тел погибших.

Ранее в республиканском МЧС заявили, что на станции «Мир» на Эльбрусе на высоте 3,5 тысячи метров сгорело кафе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

