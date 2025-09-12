Два человека погибли на канатной дороге на Эльбрусе

Два человека погибли в Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Казбек Коков.

Белорусский турист пропал на Эльбрусе

Он указал, что, по предварительным данным, причиной трагедии стал сход троса с ролика одной из опор.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал Коков.

Он добавил, что на месте происшествия работают спасатели, осуществляется эвакуация тел погибших.

Ранее в республиканском МЧС заявили, что на станции «Мир» на Эльбрусе на высоте 3,5 тысячи метров сгорело кафе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кабардино-балкарияПогибшиеЭльбрус

Горячие новости

Все новости

партнеры