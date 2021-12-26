Валиева прокомментировала свою победу на ЧР по фигурному катанию

Спортсменка из команды Этери Тутберидзе набрала 283,48 балла, побив мировой рекорд. Однако результат не будет закреплен, поскольку ISU не учитывает результаты спортсменов на национальных первенствах.

Как сообщила Валиева, она очень рада, что без ошибок откатала короткую и произвольную программы. Россиянка поблагодарила тренеров, которые «терпели ее на тренировках»

Ранее фигуристка стала победительницей в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию. Спортсменка получила от жюри 90,38 баллов.

