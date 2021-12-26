Валиева прокомментировала свою победу на ЧР по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от победы на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге, сообщает «СЭ».

Российская фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при, установив мировой рекорд

Спортсменка из команды Этери Тутберидзе набрала 283,48 балла, побив мировой рекорд. Однако результат не будет закреплен, поскольку ISU не учитывает результаты спортсменов на национальных первенствах.

Как сообщила Валиева, она очень рада, что без ошибок откатала короткую и произвольную программы. Россиянка поблагодарила тренеров, которые «терпели ее на тренировках»

Ранее фигуристка стала победительницей в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию. Спортсменка получила от жюри 90,38 баллов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СпортФигурное Катание
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