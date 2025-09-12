Автоэксперт усомнился в скором возвращении Mercedes-Benz в РФ

Компания Mercedes-Benz 10 сентября подала в Роспатент на регистрацию товарных знаков, позволяющих продавать машины и запчасти, выполнять ремонт и техобслуживание, сообщает RT.

Как пояснил Мосеев, такие действия предпринимаются западными производителями для защиты своих товарных знаков.

«Но понятно, что бренд не ставит крест на российском рынке», — заключил он.

Ранее в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков подали владельцы Uniqlo и Zara, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».