Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили до отбора на Олимпиаду-2026

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов до отборочных турниров к Олимпиаде-2026.

«Допустят за три дня»: Губерниев раскрыл, когда россиян вернут на Олимпиаду

Президент Федерации бобслея РФ Анатолий Пегов отметил, что решение было принято на конгрессе IBSF в результате тайного голосования, сообщает RT.

По его словам, за допуск россиян, которых отстранили от соревнований в 2022 году из-за СВО, высказались девять делегатов, а против - 36.

Ранее до Олимпийских игр 2026 года не были допущены биатлонисты из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

