Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили до отбора на Олимпиаду-2026

Президент Федерации бобслея РФ Анатолий Пегов отметил, что решение было принято на конгрессе IBSF в результате тайного голосования, сообщает RT.

По его словам, за допуск россиян, которых отстранили от соревнований в 2022 году из-за СВО, высказались девять делегатов, а против - 36.

Ранее до Олимпийских игр 2026 года не были допущены биатлонисты из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».