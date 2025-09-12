Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили до отбора на Олимпиаду-2026
12 сентября 202515:54
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов до отборочных турниров к Олимпиаде-2026.
Президент Федерации бобслея РФ Анатолий Пегов отметил, что решение было принято на конгрессе IBSF в результате тайного голосования, сообщает RT.
По его словам, за допуск россиян, которых отстранили от соревнований в 2022 году из-за СВО, высказались девять делегатов, а против - 36.
Ранее до Олимпийских игр 2026 года не были допущены биатлонисты из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли на канатной дороге на Эльбрусе
- «Батька оказался хитрее»: Почему США возобновили авиасообщение с Белоруссией
- Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили до отбора на Олимпиаду-2026
- Захарова пообещала адекватный ответ России на новые санкции Евросоюза
- СМИ: ЕС убедил Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров
- Трамп: Подозреваемый в убийстве Кирка задержан
- Россиянам рассказали, какое поведение женщины раздражает и отпугивает мужчин
- Юрий Антонов признался, что у него нет новых песен
- В России призвали ограничить экспорт подсолнечного масла из-за низкого урожая
- На сцене или в переходе: Почему классическую музыку сегодня пишут единицы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru