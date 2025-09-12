«Могу сказать одно — “Батька” оказался хитрее. В США теперь смогут летать не только белорусы, но и россияне через Минск, это происходит в рамках объединенного государства. Другой вопрос, где граждане России смогут получать американские визы, ведь посольство США в Москве функционирует только для каких-то политических заявлений и действий, консульские отделы не работают. Если появится канал получения виз, будем считать, что россиянам очень крупно повезло. Полагаю, что открытие авиасообщения между США и Белоруссией — это первый шаг к потеплению отношений, хотя от президента США Дональда Трампа можно ожидать чего угодно. Кроме того, Трамп таким образом пытается насолить Европе», — сказал Голов.

Собеседник НСН предположил, что билеты будут стоить около $1000 в один конец.

«Думаю, в районе $1000 будет стоить билет в одну сторону. Но возникает вопрос, имеются ли в Белоруссии самолеты, способные на столь дальние беспосадочные перелеты», — подытожил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что снятие американских санкций с «Белавиа» позволит россиянам летать в США со стыковкой в Минске.

