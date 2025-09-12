«Батька оказался хитрее»: Почему США возобновили авиасообщение с Белоруссией
Улететь из Белоруссии в США можно будет примерно за $1000, сказал НСН Сергей Голов.
Открытие авиасообщения между Белоруссией и США позволит летать за океан через Минск и россиянам, однако для этого необходимо вернуть гражданам России возможность получать американские визы. Об этом НСН заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
США снимают санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» и возобновляют авиасообщение с Белоруссией, которое было закрыто с 2023 года из-за санкций. Об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул, сообщает БелТА. Кроме того, Коул отметил, что США намерены вернуть в Минск американское посольство. Голов отметил, что это первый шаг к потеплению отношений не только с Белоруссией, но и с Россией.
«Могу сказать одно — “Батька” оказался хитрее. В США теперь смогут летать не только белорусы, но и россияне через Минск, это происходит в рамках объединенного государства. Другой вопрос, где граждане России смогут получать американские визы, ведь посольство США в Москве функционирует только для каких-то политических заявлений и действий, консульские отделы не работают. Если появится канал получения виз, будем считать, что россиянам очень крупно повезло. Полагаю, что открытие авиасообщения между США и Белоруссией — это первый шаг к потеплению отношений, хотя от президента США Дональда Трампа можно ожидать чего угодно. Кроме того, Трамп таким образом пытается насолить Европе», — сказал Голов.
Собеседник НСН предположил, что билеты будут стоить около $1000 в один конец.
«Думаю, в районе $1000 будет стоить билет в одну сторону. Но возникает вопрос, имеются ли в Белоруссии самолеты, способные на столь дальние беспосадочные перелеты», — подытожил он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что снятие американских санкций с «Белавиа» позволит россиянам летать в США со стыковкой в Минске.
