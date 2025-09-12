Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину иссякает
Американский лидер Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что его терпение по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину «быстро иссякает».
Отвечая на вопрос о переговорном процессе, он отметил, что «для танго нужны двое».
«Удивительно, когда Путин хочет это сделать, президент Украины Владимир Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», - сказал глава Белого дома.
Также Трамп указал, что урегулированию мешает «ненависть» между сторонами, сообщает RT.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава Белого дома не намерен отказываться от действий по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
